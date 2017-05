Mikel Landa s'impose, Quintana maillot rose, Pinot attaque

C'est le coureur de la formation Sky qui s'est imposé lors de la 19e étape du Giro. Mikel Landa sauve donc son Giro avec sa troisième victoire sur les routes du Tour d'Italie. Il devance Rui Costa et Pierre Rolland à 1'54".



Une poignée de secondes ont été récupérées par Thibaut Pinot avant les deux dernières étapes de ce Giro. Le français a terminé seul à 8'09 du vainqueur du jour. Après une belle étape, Nairo Quintana est le nouveau maillot rose, Tom Dumoulin perd son maillot après une étape très moyenne...





We have a new Maglia Rosa! @NairoQuinCo!#Giro100