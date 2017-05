Le Giro en direct, première étape

Le départ du Giro a été donné ce vendredi en Sardaigne. Pour la 100e édition, les organisateurs ont réservé un parcours avec des références aux coureurs du passé. Une course avec deux favoris, le double vainqueur du Giro (2013, 2016) Vincenzo Nibali et le Colombien Nairo Quintana. Suivez la course en direct sur le streaming de nos confrères de La chaîne L'Equipe.





C'est la deuxième course la plus importante après le Tour de France, la 100e édition du Giro, réserve des surprises et un duel qui va faire parler celui entre Vincenzo Nibali et Nairo Quintana. Le coup d'envoi sera donné en Sardaigne (pour la troisième fois de l'histoire après 1991 et 2007), pour un départ un peu copié sur le départ de la 100e édition du Tour de France qui avait été organisé en Corse. Les autorités locales ont investi 4,5 millions d'euros pour accueillir : "l'événement le plus important organisé en Sardaigne".



Ce début de course sera endeuillé après le décès accidentel de Michele Scarponi, lauréat du Giro 2011 et du jeune coureur américain, Chad Young, qui a trouvé la mort après une chute lors d'une course. Malgré cela, il faudra participer à la fête du Giro, une fête que la Sardaigne va vivre pendant les trois premières étapes du Tour avant de rejoindre la Sicile pour la première grande ascension du Giro qui intervient dès la quatrième journée pour les 197 coureurs avec une arrivée au sommet sur les pentes de l'Etna et ses 17 km de montée. La première des quatre arrivées au sommet de la course rose.



Nibali veut garder son maillot rose

C'est la course dans la course entre les deux coureurs stars du peloton. L'affrontement entre le double vainqueur du Giro (2013, 2016) Vincenzo Nibali et le Colombien Nairo Quintana favori pour ce Giro. "Le parcours est un peu plus difficile que les années précédentes", estime Nibali, qui veut affronter Quintana et le désigne comme favori, pour enlever la pression. Le grimpeur colombien lui rend la pareille, "C'est Nibali mon adversaire numéro un". Un choc sur les routes italiennes qui s'annonce fantastique. Quintana veut réaliser un doublé, il est en pleine confiance, après son succès de 2014. Un Tour qui réserve plusieurs étapes en montagne qui pourront être décisives pour le titre final, personne dans le peloton n'est meilleur que le Colombien dans les cols. Mais pour cela, il faut que Quintana soit à son meilleur niveau, le même que dans la Tirreno-Adriatico.



Attention, Nairo Quintana devra être concentré jusqu'au bout du Tour, avec 69 kilomètres de contre-la-montre répartis au milieu (lors de la 10e étape) et à la fin de la course, sont des facteurs qui viennent ajouter de l'incertitude pour la victoire lors de cette 100e édition du Giro. Vendredi, la première étape en Sardaigne, propose un très beau profil vers le bord de mer avec un sprint massif sur la fin (206 km).



NICOLAS PELLETIER