Kruijswijk non-partant

Le Néerlandais Steven Kruijswijk (Lotto NL) a renoncé à prendre le départ samedi de la 20e et avant-dernière étape du Giro (Pordenone-Asiago, 190 km), en raison de problèmes d'estomac. "J'ai passé une mauvaise soirée et une mauvaise nuit", a expliqué le coureur de 29 ans. "Je ne suis pas capable de continuer".



Kruijswijk occupait la 10e place du classement général à 7 min 37 sec du leader colombien Nairo Quintana, à deux jours de l'arrivée à Milan. L'année passée, le Néerlandais avait tenu le maillot rose jusqu'à deux jours du terme de l'épreuve. Il avait chuté dans une descente et pris finalement la 4e place du Giro.