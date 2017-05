Jungels enlève la 15e étape

Le Luxembourgeois Bob Jungels a remporté dimanche la 15e étape du Giro toujours contrôlé par le Néerlandais Tom Dumoulin.

Pour gagner, Jungels, l'un des grands espoirs du peloton, a réglé au sprint l'ensemble des favoris du Giro. Le grimpeur Nairo Quintana a pris la deuxième place et le Français Thibaut Pinot la troisième, respectivement synonymes de 6 et 4 secondes de bonification grignotées au classement général.



Dumoulin, qui n'a jamais été mis en danger malgré le rythme fou de cette étape (46,4 km/h de moyenne), s'est comporté en patron. Magnanime, il a incité ses coéquipiers à temporiser après la chute de Quintana, survenue en descente à 37 kilomètres de l'arrivée. D'autres chutes se sont d'ailleurs produites sur les routes de l'arrière-pays bergamasque.



L'attaquant le plus ambitieux du jour fut le Français Pierre Rolland, repris sur la rampe pavée menant à la ville haute de Bergame, à 3800 mètres, où Jungels a forcé l'allure, imité par l'Italien Vincenzo Nibali au début de la descente, pour finalement s'imposer.