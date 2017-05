Giro 2017: pas de meilleur descendeur cette année

A quelques jours du début du Giro 2017, l'organisation de la course a révélé que le classement du meilleur descendeur ne sera pas mis en place. Cette innovation avait suscité de nombreuses réactions.





Cela fait plusieurs jours que le Giro avait annoncé un tout nouveau classement, celui du meilleur descendeur. Mais après quelques réactions négatives, la direction de la course a décidé d'annuler ce concept. Le directeur de l'édition, Mauro Vergini s'est dit déçu de la mesure à prendre sur Cyclingnews: "Nous voulions simplement créer un classement supplémentaire et créer plus d'intérêt pour les fans. Malheureusement, certaines personnes n'ont pas bien compris l'idée du prix et d'autres personnes l'ont utilisé pour lancer un problème. Nous avons décidé d'annuler le classement et le prix".