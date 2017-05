Deux coureurs contrôlés positif avant le début du Giro

Deux coureurs italiens de l'équipe Bardiani, Nicola Ruffoni et Stefano Pirazzi, qui devaient participer au Giro, ont fait l'objet d'un contrôle antidopage positif, a-t-on appris officiellement jeudi soir à la veille du départ. Ruffoni et Pirazzi ont été contrôlés hors compétition respectivement les 25 et 26 avril. L'Union cycliste internationale (UCI) a précisé que les contrôles positifs étaient dus à des "peptides libérateurs de l'hormone de croissance".



Pirazzi, 30 ans, a gagné une étape du Giro 2014. Il devait être le chef de file de l'équipe Bardiani (2e division), laquelle a reçu une invitation de la part des organisateurs du Giro. Ruffoni, 26 ans, devait participer pour la 4e fois au Giro.