Damiano Caruso premier leader

L'Italien Damiano Caruso a endossé mercredi le premier maillot bleu de leader de Tirreno-Adriatico après la victoire de son équipe BMC Racing Team dans la première étape, un contre-la-montre par équipes de 22,7 km à Lido Di Camaiore. L'opération est intéressante également pour ses leaders Tejay Van Garderen et Greg Van Avermaet, le tenant du titre.



La formation américaine BMC, qui s'était déjà imposée l'année dernière sur le même parcours, a nettement remporté ce chrono inaugural, disputé sur un parcours de bord de mer, plat et tout en longues lignes droites, avec 17 secondes d'avance sur l'équipe Quick Step et 22 secondes sur la formation FDJ de Thibaut Pinot.