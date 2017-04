Connaissez vous KM0 ?

A l’instar d’un « Chez Simone » qui séduit les femmes adeptes de bien être et de remise en forme, les amoureux du vélo peuvent dorénavant se rendre dans un lieu unique en son genre : KM0. Situé à deux pas de l’Avenue de la Grande Armée, à Paris, cet espace original, entièrement dédié à l’univers du cycle, rassemble sur 450 M2 un café, un atelier minute, une boutique et un training center. Eclairage.

L'endroit est beau. Une obligation pour séduire en milieu urbain les nombreuses communautés rassemblées autour du vélo : coursiers, adeptes du fixie, vététistes, routards, etc. Même le logo a été soigné. Preuve d'une certaine intelligence marketing



Ce « camp de base », comme aiment à le surnommer ses fondateurs, a donc élu domicile dans le 17ème. Un choix judicieux. Longchamp, la Mecque des rouleurs du dimanche, n'étant situé qu'à quelques pâtés de maisons. « Nous espérons séduire un public large, explique Guillaume de la Hosseraye, qui est parvenu à lever 600 000 euros auprès d'une quarantaine de décideurs pour créer KM0. Pour l'heure, force est de constater que les hommes sont largement majoritaires. Et que les femmes se font désirer » Une satisfaction néanmoins : l'endroit brasse tous les âges. Du plus jeune au plus âgé. Des CSP+. S'adonner au vélo a un coût aujourd'hui si l'on vise une marque premium.



KM0 comporte 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, un petit bar situé près de l'entrée permet de se désaltérer et de refaire le monde. « Le vélo, c'est avant tout la convivialité ». Outre le textile haut de gamme proposé dans la boutique et les équipements issus de marques reconnues (Cannondale, Look, Bianchi, Colnago, GT, Peugeot, 02Feel, Abici), un espace est dédié aux produits techno. Montres connectées, compteurs, GPS, ceintures cardio et autres supports smartphones attendent ainsi sagement de trouver acquéreur.



Un atelier « réparation minute » ouvert à tous



« Nous tenions absolument à disposer d'un atelier de réparation, ouvert à tous les pratiquants et à toutes les marques de vélos », se félicite Guillaume de la Hosseraye. Entretien, réparation, rénovation, nettoyage : le panel proposé par l'atelier est vaste. Soucieux de la préservation de l'environnement, KM0 y utilise des produits bio et applique des processus de recyclage. « Le respect de l'environnement n'est pas un vain mot chez nous. » Encore un bon point ! Les passionnées de deux roues non motorisé sont fréquemment écolos dans l'âme.



Mais c'est au deuxième étage que le meilleur est à venir. Un training center permet de s'entraîner dans les meilleures conditions. « The place to be » pour développer sa technique de pédalage, sa puissance et son endurance. Sport.fr a testé. Sport.fr a morflé !



Des coachs diplômés animent ces séances, en groupe ou de manière individuelle. L'espace « Training » comprend 6 appareils Wattbike et Tacx Neo Smart, qui permettent éventuellement d'enfourcher sa machine. Des agrès pour le renforcement musculaire complètent la panoplie. Cerise sur le gâteau : KM0 propose des cours de yoga spécialement adaptés au vélo. Une fois que vous aurez bien transpiré et que des douleurs insoupçonnées vous rappelleront que vous n'avez plus 20 ans, un petit tour salvateur aux vestiaires-douches vous permettra de retrouver un soupçon de dignité Repartir de KM0 en rampant, ça n'est pas très glamour !



Les plus téméraires pourront s'offrir les conseils de Daniel Casado, qui a longtemps œuvré chez Specialized et travaille aujourd'hui avec des coureurs pros. Au programme : Quatre heures de dialogue, de mesures, d'analyses chiffrées et d'études posturales pour améliorer ses performances et sa résistance à l'effort. Auxquelles s'ajouteront deux heures de pratique à vélo, à Longchamp justement. Et comme le lieu est tenu par des passionnés, en cas d'achat d'un vélo, le client se verra rembourser son étude. Plutôt « fair » !



Kilomètre 0

20 rue des Acacias

75017 Paris

0140546740

Ouvert du mardi au vendredi : 10h-20h

Samedi : 9h-19h