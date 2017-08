Richie Porte remonte en selle

Victime d'une terrible chute sur le Tour de France, le 9 juillet, qui lui a coûté une fracture du bassin et une autre à la clavicule, l'Australien Richie Porte est remonté lundi sur un vélo, de retour à l'entraînement. Le leader de la BMC a publié une photo sur les réseaux sociaux où, tout sourire, il s'apprête à effectuer sa première séance depuis son accident : "Je me sens aussi excité que pour mon premier jour d'école."



Porte pourrait donc faire son retour en course d'ici la fin de saison.





Heading out on the road for the 1st time since my crash, feels like first day back at school. So excited! #ridebmc #mylycrahasshrunk 😂 pic.twitter.com/Vq52bhUxYb