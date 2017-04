Cyclisme - Résultats

Résultat de la 3e journée des championnats du monde de cyclisme sur piste

Voici les résultats de la troisième journée des championnats du monde de cyclisme sur piste qui se déroulent à Hong Kong.



Vitesse messieurs:

1. Denis Dmitriev (RUS) 9.645

2. Max Niederlag (GER) 9.665

3. Sébastien Vigier (FRA) 9.753

4. Ethan Mitchell (NZL) 9.767

5. Matthew Glaetzer (AUS) 9.815

6. Harrie Lavreysen (NED) 9.832

7. Ryan Owens (GBR) 9.865

8. Andrii Vynokurov (UKR) 9.870



8es de finale:

Denis Dmitriev (RUS) bat Patrick Constable (AUS)

Max Niederlag (GER) bat Callum Skinner (GBR)

Edward Dawkins (NZL) bat Sébastien Vigier (FRA)

Ethan Mitchell (NZL) bat François Pervis (FRA)

Matthew Glaetzer (AUS) bat Pavel Yakushevskiy (RUS)

Harrie Lavreysen (NED) bat Tjon En Fa (SUR)

Ryan Owens (GBR) bat Hugo Barrette (CAN)

Sam Webster (NZL) bat Andrii Vynokurov (UKR)



Poursuite individuelle messieurs:



Qualifications:

1. Jordan Kerby (AUS) 4:12.172

2. Filippo Ganna (ITA) 4:14.647

3. Kelland O'Brien (AUS) 4:15.794

4. Corentin Ermenault (FRA) 4:17.543

5. Alexander Evtushenko (RUS) 4:19.185

6. Ivo Oliveira (POR) 4:19.250



Pour la 1re place:

Jordan Kerby (AUS) 4:17.068

bat Filippo Ganna (ITA) 4:21.299



Pour la 3e place:

Kelland O'Brien (AUS) 4:16.909

bat Corentin Ermenault (FRA) 4:19.436



Course aux points messieurs - Finale (40 km, 16 sprints):

1. Cameron Meyer (AUS) 76 points

2. Kenny De Ketele (BEL) 40

3. Wojciech Pszczolarski (POL) 40

4. Niklas Larsen (DEN) 34

5. Regan Gough (NZL) 24

6. Morgan Kneisky (FRA) 16



Vitesse dames:

Demi-finales:

Stephanie Morton (AUS) bat Simona Krupeckaite (LTU) 2 à 1

Kristina Vogel (GER) bat Lee Wai Sze (HKG) 2 à 0



Finale:

Kristina Vogel (GER) bat Stephanie Morton (AUS) 2 à 0



Pour la 3e place:

Kee Wai Sze (HKG) bat Simona Krupeckaite (LTU) 2 à 0



Omnium dames:



Scratch: 1. Katie Archibald (GBR), 2. Amy Cure (AUS), 3. Kirsten Wild (NED)

Tempo Race: 1. Katie Archibald (GBR), 2. Sarah Hammer (USA), 3. Stephanie

Roorda (CAN)

Elimination: 1. Amy Cure (AUS), 2. Kirsten Wild (NED), 3. Daria Pikulik

(POL)



Classement final après la course aux points :

1. Katie Archibald (GBR) 123 points

2. Kirsten Wild (NED) 115

3. Amy Cure (AUS) 115

4. Daria Pikulik (POL) 110

5. Sarah Hammer (USA) 102

6. Lotte Kopecky (BEL) 96