Van Avermaet arrache Paris-Roubaix au sprint !

Le Belge Greg Van Avermaet (BMC) a remporté au bout du suspense l'édition 2017 de Paris-Roubaix. Il a dominé au sprint Zdenek Stybar (Quick-Step Floors) et Sebastian Langeveld (Cannondale Drapac).

Cette fois, c'est la bonne ! 4e en 2013 et 3e en 2015, Greg Van Avermaet remporte enfin pour la première fois de sa carrière la mythique Paris-Roubaix pour ce qui constitue probablement sa plus belle victoire. A 31 ans, le grand spécialiste des courses d'un jour a justifié son statut de favori en réglant le sprint des hommes de tête, sur le vélodrome de Roubaix. Avec une moyenne de 45.204 km/h, le record de la course est battu.