La 2e étape de Paris-Nice a vu la victoire de l'Italien Sonny Colbrelli ce lundi. Arnaud Démare reste leader au général, il termine troisième de l'étape du jour. Nacer Bouhanni a abdonné





Après l'arrivée, Colbrelli n'a pas contenu sa joie ! / Colbrelli didn't have mixed feelings at the end of the race! #ParisNice pic.twitter.com/z1xwAzeWnG