En solitaire ! Parti à vingt kilomètres de l'arrivée, Simon Yates remporte la 6ème étape du Paris-Nice, au sommet du mur de Fayence. Quatrième de la course, Julien Alaphilippe conserve son maillot de leader.

