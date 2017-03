Que d'eau ! Que d'eau !

Nouvelle journée sous la pluie pour le peloton du Paris-Nice, et nouvelle surprise à l'arrivée. L'Irlandais Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) remporte la 3e étape disputée entre Chablis (Yonne) et Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).

Au terme des 190 kilomètres de la troisième étape, la victoire est revenue à Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) après que le peloton a repris sous la flamme rouge les Français Romain Combaud et Pierre Latour, partis dès le premier kilomètre avec l'Américain Ben King. L'Irlandais, lanterne rouge du dernier Tour de France, a damé le pion aux meilleurs sprinteurs du plateau, Kristoff (Katusha, 2e), Degengolb (Trek Segafredo, 3e) Greipel (Lotto-Soudal) ou Kittel (Quick Step), qui se contentent des accessits. "J'avais confiance en moi, a expliqué le vainqueur du jour. Je me sentais en forme. J'attendais juste la bonne opportunité. Je suis resté concentré toute la journée pour ce sprint final. J'ai beaucoup de chance de m'être imposé aujourd'hui à Chalon-sur-Saône. Nous vivons une édition de Paris-Nice vraiment très éprouvante. La victoire en est que plus belle aujourd'hui".



Sixième à l'arrivée, Arnaud Démare (FDJ) conserve son maillot jaune de leader.



Le final a été marqué par une chute à moins de quatre kilomètres de l'arrivée lors de la traversée d'un rond-point, qui a notamment éliminé le sprinteur de la Lotto-Jumbo, Dylan Groenewegen.





