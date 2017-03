Démare gagne la première étape

Le Français Arnaud Démare remporte la première étape de Paris-Nice, courue autour de Bois d'Arcy (Yvelines), devant un autre Français Julian Alaphilippe.

Sous le vent violent, l'Espagnol Alberto Contador et l'Australien Richie

Porte, deux des favoris pour la victoire finale, ont été piégés par une cassure survenue après une quarantaine de kilomètres. Ils ont été contraints à une course-poursuite de plus de 100 kilomètres et ont perdu près d'une cinquantaine de secondes à l'arrivée. Romain Bardet, qui n'a rien cédé à Contador et Porte, a été touché dans une chute (genou gauche).