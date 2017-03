Bardet s'excuse

Mis hors course dans Paris-Nice au terme de la 1re étape, Romain Bardet (AG2R La Mondiale) a fait son mea culpa. "Nous avons commis une erreur, fruit d'un manque de lucidité à un instant-clé de l'étape, pris dans l'urgence liée à ma chute et aux circonstances d'une étape superbe et animée. J'en suis profondément désolé", a déclaré Romain Bardet en début de soirée. "Rien ne justifie l'aide prolongée de la voiture d'assistance pour un dépannage. Cette pratique, trop souvent tacitement tolérée dans le peloton, trouve aujourd'hui des garde-fous nécessaires pour garantir la probité de notre sport", a estimé l'Auvergnat qui s'est excusé auprès des organisateurs et du public.



"Il faut savoir accepter une décision du jury, même si personnellement je la trouve très sévère", a réagi Vincent Lavenu, manager général de l'équipe, qui a assumé la responsabilité de la faute. "Je voudrais dédouaner Romain car il ne mérite pas d'avoir une mauvaise image alors qu'on connaît tous son intégrité", a-t-il insisté.



Le programme de courses du leader de l'équipe française pourrait être modifié après ce coup de théâtre. Avec une possible participation au Tour de Catalogne à la fin du mois.