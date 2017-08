Niki Terpstra prolonge avec Quick-Step Floors

Le Néerlandais Niki Terpstra, 33 ans, a prolongé son contrat chez Quick-Step Floors où il entamera l'année prochaine une 8e saison.



Terpstra compte à son palmarès Paris-Roubaix (2014), deux fois A Travers les Flandres (2012 et 2014), le Grand Prix Samyn l'an dernier, le classement général du BinckBank Tour (ex-Eneco Tour) en 2016 aussi et le Tour de Wallonie en 2015. Le routier néerlandais a pris part aussi aux trois titres de champion du monde par équipes en contre-la-montre avec Quick Step.





Happy to announce @NikiTerpstra will continue to sport the colors of Quick-Step Floors next season: https://t.co/wTSc2c7pGx Photo: @TDWsport pic.twitter.com/d1NhXqHeRH