Mort du champion olympique Wooldridge

Stephen Wooldridge, champion olympique de la poursuite par équipes avec l'Australie aux Jeux d'Athènes en 2004, est mort subitement à l'âge de 39 ans. On ne connaît pas encore les circonstances de sa disparition.



"Stephen était un cycliste exceptionnel et un champion olympique. On se souviendra de lui pour toujours. Il était toujours disponible pour nous aider à collecter des fonds", a réagi le président du Comité olympique australien John Coates dans un communiqué.



Wooldridge avait aussi conquis quatre titres de champion du monde de la discipline.