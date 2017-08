Cyclisme - Transferts

Mikel Landa quitte Sky

Le grimpeur basque Mikel Landa, 4e du dernier Tour de France, va quitter l'équipe britannique Sky et rejoindre l'an prochain Movistar pour deux saisons. Landa devrait obtenir chez Movistar le statut de leader qu'il n'a pas souvent eu chez Sky. Il rejoint une équipe où l'Espagnol Alejandro Valverde (37 ans), actuellement convalescent, et le Colombien Nairo Quintana (27 ans) sont en principe les leaders désignés sur les Grands Tours.



Le coureur de 27 ans a réussi en 2017 la meilleure année de sa carrière: vainqueur d'une étape et du maillot de meilleur grimpeur du Tour d'Italie, 4e du Tour de France à une petite seconde du podium, et vainqueur début août du Tour de Burgos.