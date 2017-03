Cyclisme - Fédérations

Michel Callot nouveau président de la FFC

Seul candidat en lice, Michel Callot a été formellement élu à la présidence de la Fédération française de cyclisme (FFC), samedi à Paris.

Agé de 50 ans, Michel Callot était jusqu'alors président du comité régional Rhône-Alpes. Il était le seul candidat en lice pour succéder à David Lappartient qui ne se représentait pas après deux mandats. Il a obtenu plus de 97 % des suffrages.



Le nouveau patron du cyclisme français a affirmé a affirmé après son intronisation sa volonté de "modifier le management des équipes de France" faisant le constat d'une "déficience dans le management au plus haut niveau", lors de JO de Rio.



Le nouveau président, élu pour quatre ans, s'est également fixé pour priorités d'ouvrir le cyclisme "à un public plus large". "Le projet fédéral pour 2017-2021 sera fondé sur trois objectifs fondamentaux: rendre plus attractive la fédération, moderniser ses outils et gagner le pari de la performance pour les sportifs de haut niveau", avait annoncé Michel Callot durant la campagne.