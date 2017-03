Liège-Bastogne-Liège au féminin

Amaury Sport Organisation (ASO) annonce la naissance de la version féminine de Liège-Bastogne-Liège, dont la première édition se disputera comme la "Doyenne des classiques" le 23 avril prochain. Le départ sera donné à Bastogne. La course serait longue de 135,5 kilomètres (258 km pour les hommes) et empruntera les 45 derniers kilomètres de l'itinéraire de la classique messieurs.



Le parcours 2017 de la "Doyenne" a été modifié par rapport à ces dernières années. "En attaquant le dernier tiers de la course, les coureurs feront notamment connaissance avec un nouveau triptyque formé des côtes de Pont (km 168), de Bellevaux (km 172) et surtout de la Ferme Libert (km 180), cette dernière à une moyenne de 12,1 % de pente", ont annoncé les organisateurs qui remplacent ainsi la trilogie habituelle Wanne/Stockeu/Haute-Levée. Le final délaissera la nouveauté de l'année passée, la côte de la rue Naniot, pour revenir à la tradition avec la côte de Saint-Nicolas précédant la montée vers la ligne d'arrivée à Ans, sur les hauteurs de la cité liégeoise.