Encore Valverde !

C'est sa saison. Alejandro Valverde (Movistar) a remporté dimanche pour la 4e fois Liège-Bastogne-Liège, la "Doyenne" des classiques. Une performance qui survient après sa victoires dans la Flèche Wallonne. A 37 ans, l'Espagnol est au sommet de son art.

A l'arrivée jugée à Ans, sur les hauteurs de Liège, Alejandro Valverde a dédié sa victoire à l'Italien Michele Scarponi, décédé samedi matin dans un accident de la circulation. Dans les derniers hectomètres, Valverde s'est imposé devant l'Irlandais Dan Martin, vainqueur de l'édition 2013. Le Polonais Michal Kwiatkowski a pris la troisième place, à quelques longueurs, devant l'Australien Michael Matthews et l'Espagnol Ion Izagirre. Romain Bardet, premier Français, s'est classé sixième.



Valverde, vainqueur pour la 11e fois de la saison, a réussi une nouvelle fois le "doublé" des classiques ardennaises, la Flèche Wallonne (mercredi) et Liège-Bastogne-Liège, comme en 2015. Le coureur de Murcie s'était imposé également à Ans en 2006 et 2008.





Une course d'attente parfaitement gérée



Une échappée lancée dès le 7e kilomètre a compté jusqu'à plus de treize minutes d'avance dans l'aller vers Bastogne. Au retour, les rescapés ont abordé la côte de la Redoute avec une avance supérieure encore à quatre minutes, à 35 kilomètres de l'arrivée. Le Français Anthony Pérez a ouvert alors la route à son coéquipier Stéphane Rossetto, seul en tête aux 18 kilomètres. Un groupe de contre-attaque a été repris avant la dernière côte, Saint-Nicolas, où le Colombien Sergio Henao a tenté de forcer l'allure. Sur le haut, à moins de 6 kilomètres de la ligne, l'Italien Davide Formolo s'est dégagé mais sans creuser un écart suffisant. Il a été débordé dans la montée vers Ans, où Dan Martin a attaqué à quelque 750 mètres de l'arrivée. Valverde, vigilant, l'a rejoint avant le dernier virage, aux 250 mètres, pour le devancer nettement au sprint.





VIDEO. Liège-Bastogne-Liège : la nouvelle... par francetvsport