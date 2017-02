Cyclisme - Insolites

Le record de la traversée d'Amérique du sud à vélo battu

Le Français Axel Carion et le Suédois Andras Fabricius entrent dans le Guinness des Records. Ils ont battu le record de la traversée de l'Amérique du Sud à vélo. Partis le 1er janvier de Carthagène, en Colombie, ils ont rejoint la ville d'Ushuaia, au sud de l'Argentine, 49 jours plus tard. Soit 11.000 kilomètres avalés, plus de 80.000 mètres de dénivelé positif, cinq pays traversés (Colombie, Argentine, Équateur, Pérou, Chili) pour améliorer de neuf jours le précédent record, jusque-là propriété d'un Ecossais.



En parallèle, les deux cyclistes souhaitaient engranger de l'argent pour l'association Pompiers sans frontières. Ils ambitionnaient de récolter 1 euro par kilomètre roulé sur le continent sud-américain, dans le but de fournir du matériel à une caserne au Chili.