Cyclisme - Résultats

La Course by le Tour : Van Vleuten remporte le CLM

La Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Orica) a terminé en tête du contre-la-montre inédit de La Course by le Tour de France, samedi à Marseille, deux jours après avoir gagné la course en ligne au sommet de l'Izoard. Van Vleuten, 34 ans, est partie avec l'avantage enregistré à l'Izoard sur sa première poursuivante (43 sec. sur Deignan) et n'a pas été reprise.



Suivant la formule de la course-poursuite popularisée par le biathlon, les trois concurrentes placées derrière Van Vleuten (Deignan, Longo Borghini et Garnier) ont uni leurs forces sans parvenir à revenir sur la Néerlandaise. L'Américaine Megan Guarnier a lâché prise dans la montée vers Notre-Dame de la Garde. Au sprint pour la deuxième place, la Britannique Lizzie Deignan, née Armitstead, a devancé l'Italienne Elisa Longo Borghini.