L'improbable retour de Cyrille Guimard

Cyrille Guimard, qui dirigea Bernard Hinault et Laurent Fignon dans les années 1970 et 1980, a été nommé vendredi sélectionneur de l'équipe de l'équipe de France route. Agé de 70 ans, Guimard travaillera "en collaboration directe" avec le nouveau directeur technique national Christophe Manin, 50 ans, dont la nomination a été également annoncée vendredi également.



Cette double intronisation met fin à l'attente de plus de trois mois qui a suivi l'élection de Michel Callot à la tête de la FFC. Le nouveau président, qui espérait un processus rapide, a finalement privilégié le terrain d'entente avec la Ligue nationale du cyclisme présidée par Marc Madiot pour choisir le responsable de l'équipe de France.



"Ce choix permet à la Fédération de bénéficier de l'expérience et de la richesse du parcours de manager cycliste de Cyrille Guimard", a argumenté la FFC en citant les sept Tours de France gagnés par des coureurs sous l'égide du Nantais (Van Impe, Hinault, Fignon). "Tout en organisant la transmission de ce savoir-faire vers le DTN à qui reviendra de préparer l'avenir", a toutefois ajouté la Fédération. Depuis son départ voici vingt ans de Cofidis, la dernière formation de premier plan qu'il a dirigée, Cyrille Guimard était devenu pour l'essentiel consultant dans les médias. Il avait aussi présenté en vain sa candidature à la présidence de la FFC (2009) et siégé au bureau exécutif de la FFC.



Médaillé de bronze dans la course amateurs des Mondiaux 2009 à Chambéry, le nouveau DTN a, quant à lui, mené une carrière de coureur cycliste professionnel de 1989 à 1995 avant de se consacrer au VTT cross-country. Directeur sportif du centre de formation de Chambéry, le réservoir de l'équipe AG2R La Mondiale, il a passé ensuite le professorat de sport et a travaillé, avant de rejoindre la FFC, à la Fédération française de randonnée.