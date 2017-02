Victoire finale de Calmejane

Le Français Lilian Calmejane (Direct Energie) remporte la 47e édition de l' Etoile de Bessèges, à l'issue de la cinquième et dernière étape courue dans un contre-la-montre de 11,9 km dans les rues d'Alès.



Leader depuis vendredi et sa victoire en solitaire dans la troisième étape, à Bessèges, le puncheur albigeois a résisté au retour de Tony Gallopin (Lotto-Soudal), qui a fini à seulement cinq secondes de lui. Déjà deuxième lors des deux éditions précédentes, Gallopin a survolé le chronos, 13 secondes devant Calmejane. Pierre Latour (AG2R La Mondiale), troisième, a concédé seize secondes.



Après avoir décroché la première course par étapes de sa carrière, Calmejane ambitionne désormais de briller sur des épreuves du World Tour, à commencer par Paris-Nice (5-12 mars).