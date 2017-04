Cyclisme - News

Décès de l'Américain Chad Young

L'Américain Chad Young est décédé vendredi à l'âge de 21 ans, cinq jours après une chute en course durant le Tour de Gila, au Nouveau Mexique, a annoncé samedi son équipe, Axeon Hagens Berman. "J'ai le regret d'annoncer que Chad Young n'a pas survécu à sa chute de dimanche dernier, il s'est éteint vendredi soir entouré de sa famille", a indiqué Axel Merckx, le manageur général de l'équipe américaine qui évolue sur le circuit continental. "Nous avons perdu un ami, un coéquipier, un membre de notre famille, je n'ai pas de mots pour exprimer notre douleur, je peux juste dire que je suis fier de l'avoir connu et d'avoir eu le privilège de partager sa passion pour le cyclisme", a poursuivi l'ancien coureur professionnel.



Young avait été victime d'une chute collective dans une descente de la 5e et dernière étape du Tour de Gila. Blessé à la tête, il avait été héliporté dans l'hôpital le plus proche et son équipe avait indiqué mardi qu'il se trouvait dans un état critique. Sa disparition survient une semaine après celle de l'Italien Michele Scarponi, vainqueur du Tour d'Italie en 2011, percuté par un camion lors d'une sortie d'entraînement.