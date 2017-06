Stannard se retire

Le Britannique Ian Stannard, malade, quitte le Dauphiné après la quatrième étape à Bourgoin-Jallieu, a annoncé mercredi soir l'équipe Sky. "Ian n'est pas bien depuis plusieurs jours et cela n'a pas de sens de continuer", a estimé le directeur sportif de la formation anglaise, Nicolas Portal.



Stannard, 30 ans, est l'un des rouleurs de Sky, candidat à la sélection pour le Tour de France. "Il peut rentrer maintenant à la maison et nous verrons pour la suite", a ajouté Portal. Stannard a participé aux trois campagnes victorieuses de Chris Froome dans le Tour de France (2013, 2015 et 2016).