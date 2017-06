Porte prend une option

L'Australien Richie Porte s'est montré supérieur à tous ses rivaux dans le contre-la-montre du Critérium du Dauphiné, mercredi à Bourgoin-Jallieu, et a pris le rang de favori de la course.

Si le Belge Thomas De Gendt (9e de l'étape) a préservé son maillot jaune, Richie Porte a distancé ses rivaux du Dauphiné et, au-delà, ses futurs adversaires du Tour de France. "Je ne m'attendais pas à prendre autant de temps", s'est réjoui l'Australien de l'équipe BMC qui a repoussé le vainqueur sortant (tant du Dauphiné que du Tour), le Britannique Chris Froome, à 37 secondes, au terme des 23,5 kilomètres.



L'Espagnol Alberto Contador, 7e de l'étape à 35 secondes de Porte, a fait mieux que Froome. Tout comme son compatriote Alejandro Valverde, qui a lâché seulement 24 secondes à l'Australien pour prendre la 3e place de l'étape derrière le champion du monde de la discipline, l'Allemand Tony Martin.



Pour les grimpeurs, le parcours tracé entre La Tour-du-Pin et Bourgoin-Jallieu s'est transformé en handicap malgré une petite montée d'entrée de jeu et une côte située dans la seconde moitié de course. C'est à une moyenne supérieure à 50 km/h que Porte a bouclé le chrono, au bout des faux plats descendants et de courbes rapides agrémentées de plusieurs virages serrés. L'Italien Fabio Aru, vainqueur de la Vuelta 2015, a cédé près d'une minute et demie et Romain Bardet presque deux minutes, un très lourd débours pour le dauphin de Froome lors du Tour 2016. "Je suis encore en rodage dans les chronos, c'est mon deuxième de l'année", a estimé Bardet qui s'est gardé de dramatiser sa 46e place.



Dans la lignée de son succès au Tour de Romandie, il reste à Porte à gagner le Dauphiné pour aborder idéalement le Tour, un an après avoir pris la cinquième place pour ses débuts en tant que leader d'équipe. Mais l'ex-lieutenant de Froome, âgé de 32 ans, a toutes les raisons de se méfier du Britannique. "En juillet, a-t-il dit, +Froomey+ sera à un autre niveau !" Désormais deuxième du Dauphiné, à 27 secondes du maillot jaune, Porte en est le leader potentiel même si De Gendt espère légitimement garder son bien une journée de plus. La 5e étape, longue de 175,5 kilomètres entre La Tour-de-Salvagny (Rhône) et Mâcon, est la dernière possibilité pour les sprinteurs de s'imposer.



Classement général

1. Thomas De Gendt (BEL/Lotto) 13h05:53.

2. Richie Porte (AUS/BMC) à 0:27.

3. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 0:51.

4. Stef Clement (NED/LNL) 0:55.

5. Alberto Contador (ESP/TRE) 1:02.

6. Christopher Froome (GBR/SKY) 1:04.

7. Brent Bookwalter (USA/BMC) 1:12.

8. Jesus Herrada (ESP/MOV) 1:15.

9. Sam Oomen (NED/SUN) 1:17.

10. Diego Ulissi (ITA/EAU) 1:22.