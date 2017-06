Porte enfonce le clou à l'Alpe d'Huez

C'est le Britannique Peter Kennaugh qui a remporté samedi la 7e étape du Critérium du Dauphiné à l'Alpe d'Huez. Mais Richie Porte a presque course gagnée au général.

L'Australien Richie Porte a lâché le vainqueur sortant, le Britannique Chris Froome, dans les deux derniers kilomètres. Il n'a gardé avec lui que le Danois Jakob Fuglsang, le vainqueur de l'étape précédente, pour porter son avance au classement général à plus d'une minute sur Froome. Porte, 32 ans, est en passe de remporter pour la première fois le Dauphiné. A condition de contrôler ses rivaux dans la courte (115 km) et dense dernière étape, comportant trois ascensions avant la montée inédite et ardue vers le Plateau de Solaison (Haute-Savoie).



La victoire de prestige, pour la deuxième arrivée à l'Alpe d'Huez dans l'histoire du Dauphiné, est revenue à Kennaugh, un lieutenant de Froome. Le Britannique originaire de l'île de Man (comme Mark Cavendish) a distancé dans les 3 derniers kilomètres son compatriote Ben Swift, dernier compagnon d'une échappée formée dès la première heure de course. Le champion olympique de poursuite par équipes (2012), qui n'était pas assuré de sa sélection pour le Tour, a marqué des points pour accompagner Froome en juillet.