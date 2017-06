Une échappée conclue par le Belge Thomas De Gendt a réussi dès la première journée de la 69e édition du Critérium du Dauphiné, dimanche à Saint-Etienne, en ouverture de la semaine pour l'essentiel alpestre. Habitué du genre, De Gendt a distancé ses compagnons dans le final pour s'imposer avec 44 secondes d'avance sur le Français Axel Domont et près d'une minute sur le peloton.

