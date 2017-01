Cyclisme - Résultats

Cyclo-cross : Sanne Cant championne du monde

Au bout de l'effort, la Belge Sanne Cant est devenue championne du monde de cyclo-cross en devançant la Néerlandaise Marianne Vos et la Tchèque Katerina Nash, samedi à Belvaux.

Déjà championne d'Europe à deux reprises, Sanne Cant (26 ans) obtient son premier titre mondial, au détriment de Vos, victime d'un ennui mécanique dans le dernier tour alors qu'elle occupait largement la tête. La double championne olympique (route et course aux points) semblait avoir fait le plus difficile en déposant la Belge à deux tours de la fin avant de creuser un écart d'une quinzaine de secondes. Mais à quelques hectomètres de la ligne, son dérailleur se bloquait. Cant revenait alors à hauteur de la Néerlandaise avant de s'imposer au sprint, à la grande joie des milliers de spectateurs belges présents à Belvaux.



La course s'est déroulée sur un parcours en partie verglacé. Plusieurs chutes ont été à déplorer, notamment celle fatale aux ambitions de la Néerlandaise Lucinda Brand, qui luttait avec les meilleures jusqu'à mi-parcours avant d'échouer au pied du podium.



En début d'après-midi, le titre des moins de 23 ans était revenu à la Néerlandaise Annemarie Vorst.