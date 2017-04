Morgan Kneisky / Benjamin Thomas, l'autre doublé français

La France a terminé les Mondiaux de cyclisme sur piste sur deux triomphes avec le sacre de Morgan Kneisky et Benjamin Thomas sur l'Américaine dimanche à Hong Kong qui a suivi de quelques minutes le doublé de Pervis et Lafargue sur le kilomètre.

La France s'est imposée devant l'Australie et la Belgique et Benjamin Thomas a remporté son deuxième titre dans ces Mondiaux après l'omnium la veille. Samedi, après sa victoire dans l'omnium, le tout jeune Benjamin Thomas (21 ans) assurait lui ne jamais avoir "imaginé être champion du monde". Depuis dimanche, il l'a donc fait deux fois.



Ce nouveau succès lors de la dernière journée des championnats du monde permet à la France de terminer la compétition avec cinq médailles dont trois en or.



Un peu plus tôt dans la journée, deux autres Français s'étaient déjà illustrés. François Pervis a remporté le kilomètre trois dixièmes devant son compatriote Quentin Lafargue, médaillé d'argent à égalité avec le Tchèque Tomas Babek.