La sélection française pour les Mondiaux de Hong Kong

La France est représentée par quinze coureurs (dix chez les messieurs, cinq chez les dames), dans les Championnats du monde de cyclisme sur piste, de mercredi à dimanche à Hong Kong.

Messieurs:

Thomas Denis: poursuite individuelle et par équipes

Benjamin Edelin: vitesse par équipes, kilomètre

Corentin Ermenault: poursuite individuelle et par équipes

Morgan Kneisky: scratch, omnium, américaine

Quentin Lafargue: keirin, vitesse par équipes, kilomètre

Florian Maitre: poursuite par équipes

Louis Pijourlet: poursuite individuelle, remplaçant poursuite par équipes

François Pervis: keirin, vitesse individuelle, kilomètre, remplaçant vitesse par équipes

Benjamin Thomas: poursuite par équipes, américaine

Sébastien Vigier: vitesse individuelle et par équipes



Dames:

Laurie Berthon: poursuite par équipes et américaine

Marion Borras: poursuite par équipes

Elise Delzenne: poursuite individuelle et par équipes

Coralie Demay: poursuite par équipes et américaine

Roxane Fournier: scratch, omnium, course aux points, remplaçante poursuite par équipes

Mathilde Gros: vitesse individuelle