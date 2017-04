Bilan des premiers jours des Mondiaux 2017

Les Mondiaux 2017 de cyclisme sur piste, disputés à Hong Kong depuis mercredi, ont sacré leurs premiers champions. La France, qui n’a remporté qu’une seule médaille en vitesse par équipes messieurs, est pour le moment en-deçà de ses ambitions. Bilan.



La première médaille d'or des Championnats du monde 2017 de cyclisme sur piste de Hong Kong a récompensé l'Italienne Rachele Barbieri, vainqueur du scratch mercredi. La cycliste de 20 ans est allée chercher le premier titre mondial de sa jeune carrière en devançant la Britannique Elinor Barker, championne olympique 2016 de poursuite par équipes, et la Belge Jolien D'Hoore, médaillée de bronze à l'omnium des Jeux de Rio. La Française Roxane Fournier (FDJ – Nouvelle Aquitaine – Futuroscope) est arrivée en 10ème position.

Chez les hommes, l'épreuve a été remportée jeudi par le Polonais Adrian Teklinski, devant l'Allemand Lucas Liss et le Britannique Christopher Latham.



L'épreuve de vitesse par équipes messieurs a été remportée par la Nouvelle-Zélande (Ethan Mitchell, Sam Webster et Edward Dawkins), championne du monde en titre, qui a dominé les Pays-Bas en finale. La France, menée par le trio Benjamin Edelin, Sébastien Vigier et Quentin Lafargue, a pris la troisième place et rapporté sa première médaille à la France, seule récompense tricolore pour le moment.

Chez les dames, c'est la paire russe Anastasiia Voinova et Daria Shmeleva qui s'est imposée devant l'Australie (Kaarle Mcculloch et Stephanie Morton) et l'Allemagne (Miriam Welte et Kristina Vogel).



En poursuite par équipes, les Australiens ont conservé leur titre de champions du monde, jeudi. Sam Welsford, Cameron Meyer, Alexander Porter et Nicholas Yallouris ont battu les Néo-Zélandais en finale et l'Italie a pris le bronze.

Côté dames, les Américaines ont également conservé le titre mondial. Menées par la vice-championne olympique 2016 Chloe Dygert, elles ont devancé l'Australie. La Nouvelle-Zélande, vainqueur de l'Italie, complète le podium.

Les Françaises (Laurie Berthon, Coralie Demay, Marion Borras et Élise Delzenne), éliminées au premier tour, ont cependant réalisé une belle performance en battant le record de France : 4'25''788.



Enfin, le Malaisien Azizulhasni Awang, 29 ans, a remporté l'épreuve de keirin jeudi, après dix ans à courir après le titre. Il a laissé le Colombien Fabien Puerta, 2ème, à 38 centièmes de secondes et le Tchèque Tomas Babek à 41 centièmes de secondes. Les Français Quentin Lafargue et François Previs (champion du monde 2014 et 2015) ont été sortis avant la finale.