Cyclisme - Résultats

Anass Ait El Abdia remporte le Tour du Maroc

Le Marocain Anass Ait El Abdia a remporté le 30e Tour du Maroc, au terme de la dixième et dernière étape disputée dimanche entre Rabat et Casablanca sur 120 km.



Ait El Abdia avait endossé le maillot jaune au terme de la 4e étape, et l'a conservé jusqu'au bout. Les maillots rose (meilleur jeune) et Blanc à pois rouges (meilleur grimpeur) ont été respectivement remportés par le Français Axel Journiaux (Vendée-U Pays de la Loire) et le Croate Rumac Josip (Synergy Baku Cycling Project).