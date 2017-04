Les vélos retrouvés

La police néerlandaise a retrouvé les vélos de l'équipe cycliste polonaise CCC Sprandi Polkowice qui participe dimanche à l'Amstel Gold Race.



Les dix-huit vélos et toutes les roues de secours de la formation polonaise avaient été dérobés du camion de l'équipe, devant son hôtel à Valkenburg, dans la nuit de jeudi à vendredi. Les vélos ont été retrouvés dans un bus non loin de Valkenburg. Les coureurs pourront donc disposer de leurs montures habituelles et ne devront pas enfourcher les vélos de réserve qui ont, entre-temps, été envoyés aux Pays-Bas.





Easter miracle! The stolen bikes were found in an abandoned car! Thank you for your help in spreading the news. We beat the burglars! pic.twitter.com/OtNpYIwtFA