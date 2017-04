C'est pour Gilbert encore

Le champion de Belgique Philippe Gilbert (Quick-Step) remporte l'Amstel Gold Race, dimanche à Valkenburg, son quatrième succès dans la classique néerlandaise.

Au terme des 261 kilomètres de course, Philippe Gilbert a battu le Polonais Michal Kwiatkowski dans un sprint à deux. Le Belge s'est imposé malgré la modification de parcours, l'éloignement par rapport à l'arrivée du Cauberg où il avait construit ses victoires de 2010, 2011 et 2014. Il a sauté dans la roue de son compatriote Tiesj Benoot qui a attaqué dans le Kruisberg, à 39 kilomètres de l'arrivée. Il a provoqué l'échappée décisive que Kwiatkowski est parvenu à rejoindre dans le Keutenberg à une dizaine de kilomètres de l'arrivée.



Les deux anciens lauréats de l'épreuve ont distancé leurs compagnons dans la 35e et dernière montée de la course, à 6 kilomètres de la ligne, pour se disputer la victoire. Kwiatkowski, vainqueur de Milan-Sanremo le mois dernier, a tenté de surprendre Gilbert en lançant le sprint aux 250 mètres. Mais le Wallon est revenu sur lui pour le devancer nettement sur la ligne. Pour la 3e place, le Suisse Michael Albasini a devancé l'Australien Nathan Haas, le champion d'Espagne Jose Joaquin Rojas et le Colombien Sergio Henao.



Le Belge, qui est âgé de 34 ans, a enlevé sa deuxième classique de la saison, deux semaines après son succès dans le Tour des Flandres. Avec ce quatrième succès, il se rapproche du Néerlandais Jan Raas qui détient le record des victoires dans l'unique classique courue aux Pays-Bas avec cinq succès entre 1977 et 1982.