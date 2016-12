Cyclisme - News

Alberto Contador pense toujours au Tour

Alberto Contador assure se sentir, à 34 ans, "encore capable de gagner" le Tour de France, qu'il a remporté en 2007 et 2009. "Il est juste que je veux gagner à nouveau et que je m'en sens capable", affirme le Castillan dans les colonnes du quotidien ABC. "J'ai joué de malchance les dernières années dans cette course, surtout à cause des chutes", ajoute le triple vainqueur de la Vuelta et double vainqueur du Giro. Sa victoire du Tour en 2010 lui a été retirée l'année suivante à cause d'un contrôle antidopage positif au clenbutérol. Il a échoué près du podium en 2013 et a été contraint à l'abandon l'année suivante après une chute dans la descente d'un col des Vosges. Cette année, affaibli par deux chutes, il a abandonné la Grande Boucle lors de la 9e étape, dans les Pyrénées.