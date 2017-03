Victoire finale de Gilbert

Le Belge Philippe Gilbert (Quick Step Floors) remporte les Trois jours de La Panne, au terme de la quatrième et dernière étape, un contre-la-montre de 14,2 km dominé par l'Australien Luke Durbridge.

Après avoir remporté la première étape des 3 jours de La Panne, Philippe Gilbert s'est ensuite montré impressionnant, faisant constamment la course en tête. "Je suis très heureux parce que déjà la course n'était pas à mon programme", a confié le champion de Belgique, 34 ans. "Je suis quand même venu et j'ai gagné, il n'y a pas de meilleure préparation pour le Tour des Flandres dimanche. Et gagner, c'est toujours spécial. La condition est très bonne, donc dans la tête cela va aussi très bien." Avec cette victoire sur les terres flandriennes, Philippe Gilbert a pris rendez-vous pour le Tour des Flandres dimanche, démontrant qu'il est bien un candidat crédible à la victoire.



Philippe Gilbert s'adjuge l'épreuve avec 38 secondes d'avance sur Matthias Brandle et 43 sur le Norvégien Alexander Kristoff (Katusha) qui complète le podium.



Jeudi matin, la troisième étape (en ligne) était revenue à l'Allemand Marcel Kittel, vainqueur au sprint devant le Norvégien Alexander Kristoff et l'Italien Sacha Modolo.