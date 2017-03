Le premier succès de Gilbert en 2017

Philippe Gilbert débloque son compteur 2017 en remportant la première étape des Trois Jours de La Panne.

Le Belge Philippe Gilbert (Quick Step Floors) a remporté ce mardi la première étape des Trois Jours de La Panne-Coxyde disputée sur 205,5 kilomètres entre La Panne et Zottegem. Il a devancé de 17 secondes Luke Durbridge (Orica-Scott), et de 34 secondes le trio Simone Consonni (UAE), Jasper De Buyst (Lotto-Soudal) et Matthias Brändle (Trek). Il n'avait plus remporté la moindre victoire depuis son succès aux Championnats de Belgique sur route, en juin 2016.



Le champion de Belgique s'est emparé par la même occasion du maillot blanc de leader de l'épreuve, dont il est à présent l'un des deux principaux favoris pour la victoire finale. Grâce notamment aux secondes de bonification grappillées tout au long de la journée, il en possède 22 d'avance sur son plus proche poursuivant, Luke Durbridge.



Mercredi, le peloton partira de Zottegem avant de prendre la direction de Courtrai (192,9 km). La courte étape en ligne de jeudi matin sera courue autour de La Panne (118,5 km). Les Trois jours de La Panne-Coxyde se termineront par le traditionnel contre-la-montre individuel de 14,2 km.