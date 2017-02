Hippisme - News

Le monde hippique se mobilise

Dimanche sur l'hippodrome de Vincennes, la société LeTrot, organisatrice des courses au trot en France, lancera la campagne «La TVA s'emballe, le cheval va mal» lors de la journée du Grand Prix de Paris. La filière équine appelle à la révision du taux de TVA, passé à 20 % depuis 2012. Celui-ci anéantissant et mettant en péril la survie de nombreuses entreprises du domaine équin selon les organisations. Au programme, distribution de tracts, de stickers à coller sur les camions des entraîneurs et autres badges et pins à l'effigie de la campagne.