Mathieu Goubel annonce la fin de sa carrière

Le céiste Mathieu Goubel annonce la fin de sa carrière sportive. A 37 ans et après 20 années passées en équipe de France, le doyen des « ligneux » français prend sa retraite sportive.

L'actuel Champion de France, licencié au club Boulogne Canoë-Kayak, a débuté sa carrière en équipe de France en 1997. Très vite il monte sur les podiums internationaux et devient à 20 ans champion d'Europe - de 23 ans en Canoë Monoplace (C1H) 1000 m. En 1999, il intègre l'équipe Senior avec laquelle il décroche la médaille en C4 500m aux championnats du monde de Milan,. En 2008, il est à nouveau sacré champion d'Europe dans sa catégorie maîtresse : le C1 1000 m. Il remporte par la suite 5 médailles européennes supplémentaires dont l'or en C1 500 m en 2012. En 2009, Mathieu Goupel devient vice-champion du monde en C1 1000 m. Il remporte le bronze en canoë monoplace 500m et en canoë monoplace relais 4 x 200m.



Sélectionné pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, il termine au pied du podium en C1 500m et à la 7ème place sur la distance 1000m. Aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, il finit 5ème en C1 1000 m et 7ème en C1 200m.