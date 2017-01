Boxe - Résultats

Un nouveau champion du monde chez les super-plumes

Le Mexicain Miguel Berchelt s'est emparé du titre WBC des super-plumes de boxe en battant son compatriote Francisco Vargas par arrêt de l'arbitre, samedi à Indio (Californie). Berchelt, 25 ans, a surpris Vargas, jusque là invaincu, en le touchant violemment au visage lors de la 11e reprise. Le tenant du titre qui remettait en jeu sa ceinture conquise en novembre 2015 pour la deuxième fois, a rapidement été blessé à l'oeil gauche et saignait abondamment, obligeant l'arbitre à mettre fin au combat.



Berchelt a signé la 31e victoire de sa carrière, la 28e avant la limite, pour une défaite, et devrait affronter prochainement le Japonais Takashi Miura. Miura, qui détenait le titre avant sa défaite contre Vargas, a conforté son statut de challenger officiel en battant lors de la même soirée le Mexicain Miguel Roman par KO lors de la 12e et dernière reprise.