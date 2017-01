Boxe - Médias

Tony Yoka signe avec Canal+

Le champion olympique de boxe des super-lourds à Rio, Tony Yoka, s'engage avec Canal + et le promoteur Richard Schaefer.

Le Groupe Canal+ officialise la signature d'un contrat exclusif de quatre ans avec Tony Yoka. Canal+ diffusera ainsi les tous premiers combats professionnels du champion olympique. Dans le cadre de l'accord, le boxeur français devient la tête d'affiche de la boxe sur les antennes de Canal+. Outre ses combats, le Groupe Canal+, par l'intermédiaire de Cyril Hanouna, proposera du contenu autour de Tony Yoka et Estelle Mossely. Une émission devrait être diffusée en 2018. L'animateur de C8 (groupe Canal+) est un proche du boxeur. "Il ne faut pas rester que dans le monde du sport. (Cyril Hanouna) est un ami, j'adore 'Touche pas à mon poste'", a confié Yoka, précisant que cette proximité avait pesé dans sa décision de signer avec Canal+. Désireux également de «signer» Yoka, SFR aurait proposé dans un premier temps une offre supérieure à celle de Canal+ à hauteur de +30% selon L'Equipe. "Canal me donne l'opportunité d'accomplir mon rêve", a dit Yoka dont l'ambition est de devenir champion du monde poids lourds. Après trois mois de préparation, "le premier combat se passera mi-mai" a-t-il annoncé. "Avec l'équipe, on s'est donné 4 ans, 5 au maximum, pour aller chercher cette ceinture, pour devenir champion du monde", a-t-il précisé.



Quant à son nouveau promoteur, Richard Schaefer, c'est un ancien banquier suisse, qui a notamment travaillé aux côtés d'Oscar De La Hoya.