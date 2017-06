Boxe - Résultats

Stevenson conserve facilement son titre

Le Canadien Adonis Stevenson a facilement conservé son titre de champion WBC des mi-lourds en battant par KO technique dès la deuxième reprise le Polonais Andrzej Fonfara, samedi à Montréal. Stevenson a envoyé son adversaire au tapis dès la première reprise avec un crochet du gauche et a repris dès le début du deuxième round sa domination, incitant l'entraîneur de Fonfara, Virgil Hunter, à jeter l'éponge après seulement 28 secondes.



Stevenson a signé sa 29e victoire, la 24e avant la limite, pour une seule défaite, tandis que Fonfara a concédé à 29 ans sa cinquième défaite pour 29 victoires.



Les deux boxeurs s'étaient déjà affrontés en mai 2014: le combat, très équilibré, était allé au terme des douze rounds et avait été remporté aux points par Stevenson (115-110, 115-110, 116-109).



A 39 ans, le Québécois veut maintenant unifier la catégorie et espère défier le vainqueur du duel entre le Russe Sergey Kovalev et l'Américain Andre Ward qui s'affronteront le 16 juin à Las Vegas (Nevada) avec les titres WBA, IBF et WBO en jeu.