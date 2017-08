Boxe - News

Mayweather craint des coups illégaux de McGregor

L'orchestre est parfaitement rôdé. D'ici au 26 août, le jour de leur combat, l'Irlandais Conor McGregor et l'Américain Floyd Mayweather Jr prennent la parole à tour de rôle pour s'invectiver. Hier, l'Irlandais estimais que son adversaire ne tiendrait pas plus de deux rounds. L'Américain répond aujourd'hui en se méfiant des coups illégaux en boxe mais permis dans son sport, les arts martiaux mixtes (MMA), que lui porteraient McGregor. "J'ai vu des images de ses reprises d'entraînement et j'ai trouvé cela intéressant", a déclaré Mayweather. "Il y avait beaucoup de coups du lapin, beaucoup de coups illégaux, derrière la tête", a-t-il poursuivi, en référence notamment à une séance d'entraînement durant laquelle McGregor a envoyé au tapis l'ancien champion WBA des poids welters Paulie Malignaggi. "Il travaille avec Joe Cortez (un arbitre de boxe très respecté, NDLR), mais je vois qu'il continue de se battre avec une stratégie illégale", a estimé Mayweather.



L'Irlandais n'a jamais disputé de combat de boxe.