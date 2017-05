Boxe - News

La WBA ordonne un nouveau combat N'Dam-Murata

Le président de la WBA Gilberto Jesús Mendoza a ordonné samedi qu'un nouveau combat pour le titre de champion WBA des moyens entre le Français d'origine camerounaise Hassan N'Dam et le Japonais Ryota Murata, ait lieu, après l'issue controversée de leur premier duel à Tokyo le jour même.

N'Dam a été déclaré vainqueur aux points par deux des juges (116-111, 115-112) à la surprise générale face à son adversaire qui a concédé sa première défaite en treize combats. Le troisième juge avait de son côté vu une large victoire (117-110) de Murata, champion olympique 2012.



"Après avoir jugé le combat, j'estime que le résultat final s'établit en faveur de Murata sur le score de 117-110, je tiens donc à présenter mes excuses à Ryota Murata, à (son promoteur) Teiken Promotions et à tous les amateurs de boxe japonais", a expliqué dans un communiqué le président de la WBA. "Il n'y a pas de mots pour réparer cette erreur, je vais demander au comité des championnats d'ordonner directement un nouveau combat, je suis déçu par cette controverse. Mon but est qu'il y ait des décisions claires et transparentes", a poursuivi le président de la WBA, dont le siège est au Panama.