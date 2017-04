Boxe - Résultats

Joshua réussit son plus beau KO

Anthony Joshua a battu l'Ukrainien Vladimir Klitschko par KO technique samedi soir à Wembley devant 90.000 spectateurs. Le Britannique conserve sa ceinture des lourds IBF et rafle le titre WBA vacant.

L'expérience (41 ans) n'a pas été suffisante. Anthony Joshua (27 ans) a battu son aîné sur arrêt de l'arbitre après l'avoir envoyé deux fois au tapis dans le onzième round dans un combat prévu en douze reprises. Mais, avant ces deux uppercuts du droit victorieux, ce fut très dur pour le Britannique. Si le champion olympique 2012 a bien renversé le médaillé d'or des JO 1996, il a dû puiser dans ses ressources après avoir été envoyé au sol lors du sixième round. L'arbitre a dû compter jusqu'à huit pour son premier séjour au sol chez les professionnels en 19 combats. Joshua a désormais remporté ses 19 combats par KO.



Alors qu'il n'avait plus combattu depuis novembre 2015, et une défaite devant Tyson Fury, Vladimir Klitschko a fait mieux que se défendre. L'Ukrainien a laissé peu d'espace à son adversaire, se découvrant peu et forçant Joshua à attaquer et commettre des erreurs. Mais la fougue du Britannique a fini par tout emporter. Dans les derniers rounds, alors que les deux combattants cherchaient le KO, Joshua a réussi à placer un enchaînement uppercut/crochet du droit, sonnant Klitschko. Il s'est relevé, mais la combinaison crochet du droit/uppercut du Britannique à eu raison de l'Ukrainien, qui s'est à nouveau relevé... avant que l'arbitre n'arrête le combat. "Le meilleur a mérité de gagner et, ce soir, le meilleur c'était Anthony", a réagi Klitschko à l'issue du combat.