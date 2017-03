Boxe - Résultats

Golovkin garde ses ceintures

Le Kazakh Gennady Golovkin a été malmené par l'Américain Daniel Jacobs, mais il a conservé son invincibilité et ses titres WBC, WBA et IBF des moyens aux points, samedi à New York. Golovkin a été déclaré vainqueur à l'unanimité des trois juges-arbitres (115-112, 115-112, 114-113).



Le Kazakh a signé sa 37e victoire en autant de combats, mais sa série de 23 succès avant la limite a pris fin face à Jacobs qui a concédé lui sa deuxième défaite en 34 combats.